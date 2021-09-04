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В Северной Осетии арестовали женщину, столкнувшую в реку своего сына

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд Владикавказа арестовал мать, подозреваемую в покушении на убийство своего девятилетнего сына, которого она сбросила в реку Терек.

"Подозреваемая в покушении на жизнь сына задержана. По ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба управления СКР по Республике Северная Осетия в субботу.

По версии следствия, 1 сентября 39-летняя жительница Кировского района после бытового конфликта в семье взяла трех своих малолетних детей и направилась к пойме реки Терек, где скинула в реку своего девятилетнего мальчика. Увидев это, ее 11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины и ребенка удалось спасти.

Как подчеркнули в пресс-службе, в настоящее время жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением специалистов.

Уголовное дело возбужденного по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Северная Осетия

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