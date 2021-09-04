"Танковый биатлон" на АрМИ-2021 завершился победой российских военных

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ-2021), сообщило в субботу Минобороны РФ.

Конкурс проводился на подмосковном полигоне "Алабино".

Отмечается, что в финальном этапе "Эстафета" российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд - за 1 час 36 минут 49 секунд. С отставанием на 10 минут 31 секунду финишировали танкисты Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана - четвертой.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.