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На Сахалине нашли тело подростка, пропавшего во время купания в море с матерью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Подросток, исчезнувший после купания со своей матерью шесть дней назад, найден погибшим на берегу моря в Невельском районе Сахалина, сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

"В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружено на берегу моря в 8 км южнее села Шебунино Невельского района", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причину смерти ребенка на месте установить не удалось, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось, 13-летний подросток отдыхал с матерью на берегу моря в Невельском районе в конце августа. Местные СМИ писали, что мальчик, купаясь, начал тонуть. Мать бросилась ему на помощь и утонула. Погибшую женщину достали из воды в тот же день, мальчика не нашли.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сахалин

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