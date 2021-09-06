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Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Катер с семью пассажирами на борту, вышедший из Волгограда в Махачкалу днем в воскресенье, обнаружен, сообщает главк МЧС по Астраханской области.

"Катер "Корвет-750А" и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа из семи человек (четверо взрослых и трое детей), передвигавшаяся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), перестала выходить на связь 5 сентября. Группа не была зарегистрирована в качестве туристической в территориальных органах МЧС РФ.

По информации от сотрудников пограничного управления, 31 августа туристы находились на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль поиск пропавших.

Астраханская область МЧС

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