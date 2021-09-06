На пропавшем в Каспийском море катере находились трое детей и четверо взрослых

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Местоположение катера, вышедшего из Волгограда в Махачкалу днем в воскресенье еще не установлено, поиск ведут два судна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"На поиски вышли по одному спасательному судну из Махачкалы и Астрахани. Во время последнего сеанса связи катер находился в районе острова Тюлений. На борту находятся четверо взрослых и трое детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что группа из семи человек, передвигавшаяся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), перестала выходить на связь 5 сентября. Группа не была зарегистрирована в качестве туристической в территориальных органах МЧС РФ.

По информации от сотрудников пограничного управления, 31 августа туристы находились на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль поиск пропавших.