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Плывущие на катере из Волгограда в Махачкалу туристы перестали выходить на связь

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группа из семи человек, передвигающаяся на катере из Волгограда в Махачкалу (Дагестан), перестала выходить на связь, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Астраханской области.

"Пятого сентября поступила информация о том, что родственниками потеряна связь с группой лиц в количестве 7 человек, передвигающихся на катере "Корвет-750-А". Маршрут движения город Волгоград - город Махачкала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрацию в качестве туристической группы в территориальных органах МЧС РФ они не осуществляли.

По информации от сотрудников пограничного управления, 31 августа туристы находились на 137 км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний сеанс связи с родственниками состоялся 3 сентября по спутниковому телефону.

В настоящее время ведутся поиски пропавших. По состоянию на 16:00 воскресенья местонахождение катера и людей неизвестно.

Астраханская область Волгоград Махачкала

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