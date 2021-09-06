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Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег
Подъем вертолета Ми-8 со дна Курильского озера на Камчатке
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, упавший с туристами на борту в озеро на юге Камчатки, в понедельник вытащили на берег, ГУ МЧС по Камчатскому краю разместило в своем телеграм-канале видео, запечатлевшее эту операцию.

На записи видно, как винтокрылую машину вытаскивают на берег. У Ми-8 смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны поднимали фюзеляж вертолета со дна озера с помощью понтонной конструкции.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР подтвердила, что вертолет вытащили на берег.

"В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - сообщает пресс-служба в понедельник.

По ее данным, расследование по уголовному делу продолжается: допрошены оставшиеся в живых члены экипажа, сотрудники Кроноцкого заповедника, оказывавшие помощь в спасении пассажиров вертолета, в качестве свидетеля допрошен заместитель командира авиационной эскадрильи авиакомпании "Витязь - Аэро", который в этот же день на Ми-8 осуществлял полет параллельно с вертолетом, потерпевшим крушение.

Следователи истребовали сведения из Камчатского межрегионального территориального управления воздушного транспорта и Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности (УГАН НОТБ) ДФО Ространснадзора: документы в отношении компании, вертолета и членов экипажа об авиационных происшествиях и привлечении к административной ответственности. Эти документы сейчас изучаются.

Крушение вертолета на Камчатке

Утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжелые травмы и вертолетом были доставлены в реанимацию краевой больницы.

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м.

18 августа завершилась операция по поднятию со дна озера тел восьми погибших, в том числе командира экипажа, они все опознаны.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Камчатский край МЧС

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