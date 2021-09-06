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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вооруженный топором красноярец устроил погром в ветклинике, узнав о смерти собаки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Красноярске проводят проверку по факту конфликта между клиентом и персоналом ветеринарной клиники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в одной из ветклиник в Советском районе краевого центра. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что постоянный клиент учреждения оставил свою собаку на процедуры. Однако животное скончалось.

Мужчина, узнав от работников заведения о случившемся по телефону, пришел туда с топором и повредил им телевизор в холле и стойку администратора, говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении мужчины будет принято решение в соответствии с законодательством.

Красноярск

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