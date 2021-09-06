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Грузовик насмерть сбил 3 нижегородцев, буксировавших авто по трассе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Грузовая машина на трассе "Москва-Уфа" в Нижегородской области сбила пешеходов, которые буксировали легковой автомобиль, три человека погибли, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в понедельник.

ДТП произошло около полуночи на 393 км автодороги. Грузовик Iveco под управлением 41-летнего водителя врезался в автомобиль "ВАЗ 2115", который толкали по трассе в попутном направлении трое жителей Нижнего Новгорода.

Отмечается, что люди передвигались без светоотражающих жилетов, а на легковушке не были включены габаритные огни.

В результате инцидента мужчины 1955, 1993, 1983 годов рождения получили смертельные травмы. "Пассажир 2005 года рождения, находившийся в момент ДТП в автомобиле "ВАЗ", госпитализирован", - говорится в сообщении.

Нижегородская область МВД

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