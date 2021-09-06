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На Урале зафиксированы пожары на 9 тыс. га леса

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 60 природных пожаров зафиксировано на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Он заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге, что самое большое количество пожаров зарегистрировано в Свердловской области, затем идут Челябинск, Курган.

"Самые большие площади - Тюмень, а также Свердловская область и Челябинская область", - сказал Сандаков.

Всего с начала пожароопасного сезона в округе зафиксирован 3 771 пожар на общей площади 337 тыс. га.

Причиной пожаров в 80-90% случаев является человеческий фактор и сухие грозы, добавил Сандаков.

УрФО Урал

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