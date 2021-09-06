Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ангарске Иркутской области по факту нападения осужденных на сотрудника исправительной колонии №2. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону в понедельник.

По версии следствия, днем 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация, что один из осужденных незаконно находится на территории, которая огораживает жилую зону и больницу колонии. Он незамедлительно отправился на место.

Осужденный был задержан сотрудником в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. "В этот момент несколько осужденных, увидев, происходящую ситуацию, подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие", - говорится в сообщении СКР.

Следователи установили всех, кто напал на сотрудника колонии.

Прокуратура региона уточнила, что осужденные применили к сотруднику колонии насилие, "не опасное для жизни и здоровья".

По информации пресс-службы главного управления ФСИН по региону, на сотрудника напали четверо осужденных, когда он задержал одного из двух заключенных, которые пытались сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница.

"Прибывший на место сотрудник задержал одного из нарушителей. На крики нарушителя прибежали еще четверо осужденных, которые стали толкать сотрудника и хватать его за руки, нанесли ушибы, а затем скрылись на территории колонии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение работает в штатном режиме. "Жизни и здоровью сотрудника ничто не угрожает", - отмечается в сообщении.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным, пытавшимся нарушить границу изолированного участка жилой зоны, применены меры взыскания.

Расследование ведется по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По данным ГУФСИН, напавшие на сотрудника осужденные помещены в следственный изолятор.

Ангарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организовала проверку для установления причин и обстоятельств инцидента.

ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления; при ней функционирует центральная больница №2, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.