Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ангарске Иркутской области по факту нападения осужденных на сотрудника исправительной колонии №2. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону в понедельник.
По версии следствия, днем 3 сентября сотруднику отдела безопасности поступила информация, что один из осужденных незаконно находится на территории, которая огораживает жилую зону и больницу колонии. Он незамедлительно отправился на место.
Осужденный был задержан сотрудником в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. "В этот момент несколько осужденных, увидев, происходящую ситуацию, подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие", - говорится в сообщении СКР.
Следователи установили всех, кто напал на сотрудника колонии.
Прокуратура региона уточнила, что осужденные применили к сотруднику колонии насилие, "не опасное для жизни и здоровья".
По информации пресс-службы главного управления ФСИН по региону, на сотрудника напали четверо осужденных, когда он задержал одного из двух заключенных, которые пытались сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница.
"Прибывший на место сотрудник задержал одного из нарушителей. На крики нарушителя прибежали еще четверо осужденных, которые стали толкать сотрудника и хватать его за руки, нанесли ушибы, а затем скрылись на территории колонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждение работает в штатном режиме. "Жизни и здоровью сотрудника ничто не угрожает", - отмечается в сообщении.
За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным, пытавшимся нарушить границу изолированного участка жилой зоны, применены меры взыскания.
Расследование ведется по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
По данным ГУФСИН, напавшие на сотрудника осужденные помещены в следственный изолятор.
Ангарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организовала проверку для установления причин и обстоятельств инцидента.
ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления; при ней функционирует центральная больница №2, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.