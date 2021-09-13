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Пятеро заключенных объявили голодовку в колонии в иркутском Ангарске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро осужденных в исправительной колонии N2 в Ангарске Иркутской области отказались от приема пищи, не желая подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка в ИК-2, сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по региону в понедельник.

Отмечается, что состояние объявивших голодовку заключенных контролируют медработники и сотрудники психологической службы.

"Собранные материалы направлены в прокуратуру", - сказано в пресс-релизе.

ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления, при ней функционирует центральная больница N2, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Ангарске следователи СКР расследуют уголовное дело по факту нападения 3 сентября осужденных на сотрудника колонии N2.

По информации ГУФСИН, на сотрудника напали четверо осужденных, когда он задержал одного из двух заключенных, которые пытались сделать проход в ограждении между жилой зоной колонии и участком, где находится больница. Осужденные стали толкать сотрудника и хватать его за руки, нанесли ушибы, а затем скрылись на территории колонии.

По данным прокуратуры, нападавшие установлены.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным, пытавшимся нарушить границу изолированного участка жилой зоны, были применены меры взыскания.

Отмечалось, что после инцидента учреждение работало в штатном режиме.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Ангарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организовала проверку по факту инцидента.

ФСИН Иркутская область Ангарск

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