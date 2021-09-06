Двух человек убило током при чистке скважины в Курской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели двух человек в поселке Мартовский Железногорского района Курской области, сообщает управление СКР по региону.

Предварительно установлено, что при чистке скважины для забора воды мужчины использовали металлический бур, которым задели высоковольтные провода. В результате 60-летнего и 31-летнего мужчин ударило электрическим током.

Оба скончались на месте происшествия.