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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Двух человек убило током при чистке скважины в Курской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели двух человек в поселке Мартовский Железногорского района Курской области, сообщает управление СКР по региону.

Предварительно установлено, что при чистке скважины для забора воды мужчины использовали металлический бур, которым задели высоковольтные провода. В результате 60-летнего и 31-летнего мужчин ударило электрическим током.

Оба скончались на месте происшествия.

Курская область СКР

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