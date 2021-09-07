У границы Тувы и Иркутской области продолжаются землетрясения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 5 и 3 зафиксированы в ночь на вторник на территории Иркутской области и Тувы соответственно, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в 21:13 мск в понедельник (02:13 по местному времени во вторник) на территории Нижнеудинского района Иркутской области примерно в 1 - 1,5 км от границы с Тувой, в 200 км южнее Нижнеудинска. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 6,4 балла по шкале MSK-64.

В свою очередь Байкальский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщает, что в поселке Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области и поселке Орлик Окинского района Республики Бурятия ощущалось 3 балла; в поселке Чазылары Тоджинского района Тувы - 2 балла.

По данным сейсмостанций Байкальского филиала, подземный толчок имел магнитуду 4,3, энергетический класс 11,8.

Кроме того, в 22:20 мск в понедельник (02:20 по местному времени во вторник) в Тоджинском районе Тувы было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Интенсивность сотрясений в эпицентре, находившемся в 4 - 5 км от границы с Иркутской областью, составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Как сообщалось, накануне в 10:47 мск было зафиксировано землетрясение на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района Республики Бурятия. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 5,2.