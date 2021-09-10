Землетрясения зафиксировали на границе Тувы с Иркутской областью

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в Тоджинском районе Тувы на границе с Иркутской областью, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:36 мск в пятницу землетрясения находился в 343 км северо-восточнее Кызыла и примерно в 50 - 60 метрах от границы с соседним регионом. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64. Кроме того, в 03:24 мск в пятницу на территории соседнего Нижнеудинского района Иркутской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, а в 05:14 мск - магнитудой 3,1.

Как сообщалось, на текущей неделе в этом районе фиксировались достаточно сильные землетрясения, в том числе с магнитудой более 5.