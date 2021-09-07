Нацрыбресурс оштрафовали за обрушение причала в Петропавловске-Камчатском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Камчатская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности Нацрыбресурс за обрушение причала в морском порту Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры во вторник.

"Камчатская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при эксплуатации причала №3 в морском порту "Петропавловск-Камчатский". Установлено, что 18 мая 2021 года вопреки требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта оператор причала - Петропавловск-Камчатский филиал ФГУП "Нацрыбресурс" нарушил режим его эксплуатации, допустив заезд и работу в пятиметровой зоне у кордона автомобильного крана. Железобетонное покрытие причала обрушилось, автокран упал в образовавшийся провал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несоблюдение режима эксплуатации привело к аварийной ситуации и повреждению причала, являющегося федеральной собственностью. По постановлениям прокуратуры оператор причала и должностное лицо предприятия привлечены судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента при эксплуатации государственного имущества) в виде штрафов. Директору филиала ФГУП "Нацрыбресурс" прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого "работники, допустившие незаконный заезд автокрана на причал, привлечены к дисциплинарной ответственности".

Коммерческая организация, выполнявшая грузовые работы автокраном, отремонтировала федеральный причал за счет собственных средств.