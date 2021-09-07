Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Нацрыбресурс оштрафовали за обрушение причала в Петропавловске-Камчатском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Камчатская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности Нацрыбресурс за обрушение причала в морском порту Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры во вторник.

"Камчатская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при эксплуатации причала №3 в морском порту "Петропавловск-Камчатский". Установлено, что 18 мая 2021 года вопреки требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта оператор причала - Петропавловск-Камчатский филиал ФГУП "Нацрыбресурс" нарушил режим его эксплуатации, допустив заезд и работу в пятиметровой зоне у кордона автомобильного крана. Железобетонное покрытие причала обрушилось, автокран упал в образовавшийся провал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несоблюдение режима эксплуатации привело к аварийной ситуации и повреждению причала, являющегося федеральной собственностью. По постановлениям прокуратуры оператор причала и должностное лицо предприятия привлечены судом к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (нарушение требований технического регламента при эксплуатации государственного имущества) в виде штрафов. Директору филиала ФГУП "Нацрыбресурс" прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого "работники, допустившие незаконный заезд автокрана на причал, привлечены к дисциплинарной ответственности".

Коммерческая организация, выполнявшая грузовые работы автокраном, отремонтировала федеральный причал за счет собственных средств.

Петропавловск-Камчатский Нацрыбресурс

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Что произошло за день: понедельник, 6 сентября

Более 50% школьников в России сталкивались с травлей

В России 39 млн человек полностью вакцинировали от COVID-19

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

После массовой драки в Подмосковье в полицию доставили 15 иностранцев

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');