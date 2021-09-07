В Орловской области задействовали максимум полицейских в поиске 9-летней девочки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские подключили максимальное количество сотрудников к поискам 9-летней девочки, пропавшей в июне текущего года в Залегощенском районе Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ученица третьего класса ушла из дома в селе Козарь 18 июня. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

К поискам ребенка также привлечены кинологи, в том числе из соседних регионов, волонтеры, неравнодушные граждане, представители народных дружин и казачества, общественных организаций.

В настоящее время обследована местность на территории Залегощенского района, лесные массивы, водоемы и прибрежные территории.

За информацию о пропавшей девочке объявлено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.