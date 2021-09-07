Около 1,9 млн человек подали заявки для участия в онлайн-голосовании
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - 1 млн 893 тыс. граждан в настоящее время подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
"Понимаем, что будет не меньше 2 млн за оставшиеся дни. Эта огромная цифра от того количества избирателей, которые могли проголосовать", - сказал Булаев в ходе брифинга о старте второй тренировки онлайн-голосования.
По его словам, в зоне действия ДЭГ на выборах в текущем году проживает 16 млн избирателей в семи субъектах РФ. При этом 10 млн граждан могут принять участие в онлайн-голосовании, поскольку они имеют подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг.
Как сообщил Булаев, ЦИК РФ принял в общей сложности более 3 млн 385 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью ДЭГ и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". В общей сложности, принято 1 млн 492 тыс. заявлений для участия в голосовании по месту пребывания.
Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателям проголосовать на выборах, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа.
Центризбирком России с 14:00 вторника начнет второе тестирование дистанционного электронного голосования, оно будет проводиться в течение трех дней - до 16:00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.
В тестировании смогут принять участие все граждане, которые записались для участия в ДЭГ. Подать заявление на едином портале Госуслуг (ЕПГУ) может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru.
Центризбирком России уже проводил тестирование системы онлайн-голосования - с 12 по 14 мая. В итоге в первом тестировании приняли участие более 1,2 млн граждан (более 52% от подавших заявления).