Около 1,9 млн человек подали заявки для участия в онлайн-голосовании

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - 1 млн 893 тыс. граждан в настоящее время подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Понимаем, что будет не меньше 2 млн за оставшиеся дни. Эта огромная цифра от того количества избирателей, которые могли проголосовать", - сказал Булаев в ходе брифинга о старте второй тренировки онлайн-голосования.

По его словам, в зоне действия ДЭГ на выборах в текущем году проживает 16 млн избирателей в семи субъектах РФ. При этом 10 млн граждан могут принять участие в онлайн-голосовании, поскольку они имеют подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг.

Как сообщил Булаев, ЦИК РФ принял в общей сложности более 3 млн 385 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью ДЭГ и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". В общей сложности, принято 1 млн 492 тыс. заявлений для участия в голосовании по месту пребывания.

Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность избирателям проголосовать на выборах, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа.