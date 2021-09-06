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На электронное голосование зарегистрировались 1,5 млн москвичей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество поданных заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьские выборы достигло 1,5 млн, сообщается в понедельник на официальном сайте столичной мэрии.

"На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино зарегистрировались 1,5 миллиона человек. Они смогут проголосовать онлайн с 17 по 19 сентября", - говорится в сообщении.

Запись на участие в онлайн-голосовании на выборы в сентябре началась 2 августа. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Жители шести регионов РФ, а также российские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, смогут со 2 августа подать заявления в электронном виде с использованием единого портала Госуслуг. В ДЭГ сможет принять участие гражданин, зарегистрированный на территории России, а также получивший гражданство страны в упрощенном порядке. Избиратель должен являться пользователем единого портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью в этой системе. При этом данные гражданина будут сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС (Государственной автоматизированной системы) "Выборы".

Москвичам для участия в электронном голосовании на сентябрьских выборах необходимо зарегистрироваться через портал mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании в Москве смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Москва

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