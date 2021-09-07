Путин в компании Шойгу провел два дня на отдыхе в Сибири

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пару дней отдохнул в Сибири, компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал журналистам, что после поездки в Благовещенск Путин на несколько дней остался в Сибири, в ближайшее время он вернется в Москву.

Песков не стал говорить о конкретном месте отдыха президента. "Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых - и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", - сказал пресс-секретарь, заметив, что как появятся видео и фото с отдыха президента, они будут опубликованы на сайте Кремля.

Он уточнил, что президент и министр обороны вернутся с отдыха к концу дня среды, 8 сентября.

Путин неоднократно выбирал Сибирь для краткосрочного отдыха. Компанию ему зачастую составлял Шойгу. Так, в конце марта президент и министр обороны вместе побывали в тайге в республике Тыва.