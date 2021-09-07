Мишустин высказался за пересмотр модели работы "Почты России"

Модель нужно изменить с учетом требований цифровой эпохи, считает премьер

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Модель работы "Почты России" нужно пересматривать с учетом цифровой трансформации в мире, при этом она должна служить на благо людей, обеспечивая их необходимыми услугами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе посещения будущего технопарка Almaz-Digital в Саратове премьеру продемонстрировали работу флагманского цифрового офиса "Почты России", оборудованного системой распознавания лиц, аппаратом для 3D-печати и автоматизированным постаматом. Главе правительства также показали центр оцифровки писем.

"При такой цифровой трансформации, которая в мире происходит, конечно, нужно смотреть в первую очередь на модель "Почты России"... Доставка писем становится во многом ненужной. И чем проникновение цифровизации быстрее, тем меньше этих услуг востребовано, а значит, меньше доходы той самой почты", - пояснил премьер.

Он отметил, что, с учетом этих процессов, "надо пересматривать модель" работы "Почты России".

"Есть по-разному предлагаемые модели. Есть и отделения Сбера, есть и другие варианты. Здесь очень важно, чтобы сама модель нашей почты была полезна людям", - заявил Мишустин.

По его словам инновационные решения будут востребованы в больших, крупных городах. "Но очень нужна правильная модель. Абсолютно важно эту модель посмотреть, подумать, каким образом в первую очередь обеспечить людей современными востребованными услугами, ну и конечно, помочь самой почте преодолеть непростую ситуацию", - сказал Мишустин.

Он констатировал, что процессы цифровой трансформации неминуемо ведут к росту конкуренции.