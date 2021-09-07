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СК проверит сообщения о похищении детей в Тольятти отцом после развода

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Самарской области доложить о возможных нарушениях прав детей, озвученных в эфире федерального канала, сообщается на сайте СКР во вторник.

"Сообщалось, что в семье из Тольятти после развода и вопреки решению суда бывший муж забрал своих детей и не возвращает супруге", - говорится в сообщении.

Следственными органами проводится проверка по факту похищения и незаконном удержании мужчиной своих несовершеннолетних детей.

Отмечается, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Тольятти Самарская область СКР Александр Бастрыкин

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