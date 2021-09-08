Дивизион берегового ракетного комплекса подняли по тревоге во время учений на Камчатке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тактические учения стартовали на Камчатке - дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) "Бал" из состава ракетного соединения войск и сил на Северо-востоке России подняли по тревоге, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Боевые расчёты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота. Расчёты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению", - говорится в сообщении.

Во время марша личный состав "Бал" отрабатывает действия по организации охраны, действия по противовоздушной обороне и форсирования условно заражённых участков местности в результате "вражеского" воздействия отравляющими веществами. Когда участники тактические учения прибудут на позицию на берегу Тихого океана, то проведут также тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков.

В учениях принимают участие больше 100 военнослужащих, они используют более 20 единиц военной и специальной техники.