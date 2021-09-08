Глава Бурятии Цыденов заболел коронавирусом

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом.

"Сюрприз у меня – ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, самочувствие (...) нос немножко гундит, по самочувствию все нормально", - сказал Цыденов в видеоролике.

Он отметил, что как главе региона ему приходится постоянно проходить тестирование, так как общается с большим количеством людей.

"Тестируюсь постоянно, последний раз тестировался 2 сентября на Восточном экономическом форуме. За шесть прошедших дней, видимо, где-то подхватил", - добавил глава Бурятии.