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ВЦИОМ рассказал о шансах партии "Новые люди" попасть в Госдуму

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, которые представил в среду генеральный директор социологического центра Валерий Федоров.

Согласно прогнозу, после партии "Новые люди" наиболее близкой к пятипроцентному барьеру может оказаться "Партия пенсионеров", результат которой прогнозируется социологами на уровне 4,9%.

По сравнению с началом июня рейтинг "Новых людей" вырос почти втрое – с 1,5% до 4,2%, показатели "Партии пенсионеров" за этот период снизились с 5,5% до 4,5%, показывают результаты исследования.

Всероссийский опрос был проведен 6 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Госдума Новые люди ВЦИОМ

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