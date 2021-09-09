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Башкирия получит 24 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Башкирия получит 24 млрд рублей из федерального бюджета в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"До 2025 года по этой программе (модернизации первичного звена здравоохранения - ИФ) мы получаем (из федерального центра - ИФ) 24 млрд рублей. (...) Поэтому до 2025 года мы существенно поправим ситуацию с первичным звеном", - сказал Хабиров в ходе прямой линии в среду вечером.

Он отметил, что часть этих денег пойдет на строительство новых поликлиник, часть - на ремонт медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что в этом году Минздрав Башкирии приступил к реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года.

Программой запланировано строительство 490 объектов здравоохранения, в том числе десяти поликлиник, трех участковых больниц, 21 офиса врача общей практики, 42 врачебных амбулаторий, двух центральных районных больниц и 412 ФАПов, а также реконструкция двух объектов - поликлиник в селах Кармаскалы и Бакалы.

Башкирия Радий Хабиров

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