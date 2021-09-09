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В суде Новосибирска подсудимая заявила, что у нее в сумке гранатомет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Экстренная эвакуация после сообщения об угрозе взрыва проведена в четверг в Заельцовском районном суде Новосибирска.

В сообщении суда говорится, что вошедшая в здание Екатерина Латышева (в качестве подсудимой по делу о мошенничестве) заявила приставу, что в ее сумке находятся гранатомет и граната.

Судебный пристав потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов для выяснения обстоятельств.

Также приставы незамедлительно связались с экстренными службами и полицией и сообщили о происшествии.

Все сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания суда.

После проведения необходимых мероприятий было установлено, что сообщение является ложным.

В настоящее время Заельцовский районный суд Новосибирска вернулся к работе в штатном режиме.

Новосибирск

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