В РФ начался эксперимент по использованию водителями цифровой копии СТС

При себе водителям по-прежнему необходимо иметь оригинал документа

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В регионах России начался эксперимент по использованию автомобилистами цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства через специальное мобильное приложение.

"В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем. Проверка будет осуществляться с помощью мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции путем считывания QR-кода", - сказали журналистам в пресс-центре МВД России.

Там отметили, что воспользоваться сервисом можно путем скачивания мобильного приложения "Госуслуги.Авто", которое в настоящее время доступно всем желающим.

Как сообщили в полиции, МВД проводит данный эксперимент совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"При этом Госавтоинспекция отмечает, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде", - сказали в пресс-центре.

По данным полиции, в рамках тестирования сервиса сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления их электронных копий.

"В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов", - сообщили в МВД.