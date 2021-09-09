Нижегородские кадеты получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту инцидента в кадетской школе в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура Нижегородской области в четверг.

"По предварительным данным, самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью", - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено прокурору Ленинского района Нижнего Новгорода.

Представитель областной прокуратуры уточнил "Интерфаксу", что к медикам обратились кадеты из старшего класса.

"Жалобы были на глаза. Точное число детей уточняется. Сейчас мы собираем сведения из медицинских организаций", - сказал собеседник агентства.

Между тем, местные СМИ сообщают со ссылкой на родителей пострадавших детей, что кадеты получили ожоги глаз, так как работники учреждения якобы забыли выключить кварцевую лампу.