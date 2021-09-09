Нефтесодержащая жидкость попала в реку в ХМАО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нефтесодержащая жидкость попала в реку Лабановский Еган в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений региона.

"Загрязнение нефтесодержащей жидкостью р. Лабановский Еган произошло 7 сентября (по информации компании ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз") при проведении плановых работ по выводу из консервации объектов Южно-Локосовского лицензионного участка", - говорится в сообщении.

Жидкость попала в реку в результате разгерметизации при опрессовке трубопровода. Место разгерметизации находится на землях лесного фонда Юганского лесничества.

Накануне инспекторы Природнадзора ХМАО обследовали место происшествия. В месте впадения реки Лабановский Еган в реку Обь установлены две нитки боновых заграждений, внесены сорбенты.

"На водной поверхности реки Лабановский Еган наблюдается радужная пленка на площади 0,25 га, а также загрязнение водной поверхности и береговой полосы нефтепродуктами в районе боновых заграждений. Загрязнение реки Обь инспекторами службы не зафиксировано", - констатирует ведомство.

ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" – основное добывающее предприятие группы "Славнефть", осуществляет доразведку, разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений в Нижневартовском и Сургутском районах ХМАО. "Славнефть" на паритетных началах принадлежит "Газпром нефти" и "Роснефти".