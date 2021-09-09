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Суд Волгограда отправил на лечение американца, ранившего полицейского

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное психиатрическое лечение гражданина США, ранившего в 2019 году ножом полицейского, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Эксперты пришли к выводу, что нападение на полицейского подозреваемый совершил в состоянии невменяемости, отметили в пресс-службе.

Нападение с ножом

Ранее сообщалось, что 27 ноября 2019 года старший участковый уполномоченный полиции приехал в село Прямая Балка Дубовского района, чтобы опросить 20-летнего подозреваемого в краже, и во время разговора молодой человек схватил нож и нанес майору полиции удары в спину и голову, с которыми его позже доставили в медучреждение.

Молодому человеку удалось скрыться, но позже его задержали в лесу. При задержании он оказал сопротивление. Его арестовали за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как американец оказался в России

Согласно материалам дела, Берхдольт имеет двойное гражданство РФ и США.

По информации местных СМИ, молодой человек родился в 1999 году в городе Ванкувер в штате Вашингтон, поэтому имеет американское гражданство. В Волгоградскую область подозреваемый переехал в 2017 году вместе с младшей сестрой и матерью. Женщина уехала из США, так как опасалась, что американские власти отберут у нее детей из-за низкого уровня жизни семьи и наличии у них инвалидности по психическим заболеваниям.

Волгоградская область Давид Берхдольт

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