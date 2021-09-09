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В Новосибирске разработали новый метод борьбы со стафилококковыми инфекциями

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск) разработали методику двойного воздействия на патогенные бактерии, в том числе устойчивые к антибиотикам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ИХБФМ.

"В перспективе комбинированная антибиотикотерапия позволит эффективно бороться с туберкулезом, бактериальной пневмонией, менингитом и другими заболеваниями", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, стафилококковые бактерии очень быстро вырабатывают устойчивость к антибиотикам, поэтому лечение таких инфекций происходит гораздо сложнее.

Ученые отобрали группу антибиотиков – цефалоспоринов, которые поражают бактерии посредством окислительного стресса - процесса, при котором активные формы кислорода повреждают ДНК. Такому действию препаратов противостоит система репарации ДНК бактерии, которая способна находить поврежденные участки ДНК, эффективно удалять их и восстанавливать целостность генетического материала.

Ученые сосредоточились на изучении той части системы репарации, которая отвечает за удаление окислительных повреждений и отключается при помощи ингибитора, блокирующего активность фермента ДНК. Далее на бактерию воздействует антибиотик, которой при такой нагрузке гораздо сложнее выработать резистентность к цефалоспорину, и она с большей вероятностью погибнет.

Чтобы доказать, что процесс отключения системы репарации действительно работает, ученые показали, что при возвращении недостающих ферментов выживаемость бактерии возвращается на прежний уровень. В экспериментах использовались модели бактерий кишечной палочки и ферменты стафилококковых бактерий.

ИХБФМ Новосибирск

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