В Татарстане один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - При столкновении легковушки с рейсовым автобусом в Рыбно-Слободском районе Татарстана один человек погиб, более десяти получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"При столкновении автобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали 12 человек, один из них погиб на месте, до приезда "скорой помощи". Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, 10 человек, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенка госпитализируют в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), взрослых – в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). На место ДТП вылетел вертолет санавиации РКБ.

В пресс-службе МВД по Татарстану журналистам сообщили, что авария произошла на 71 км трассы Казань - Оренбург в Рыбно-Слободском районе вблизи населенного пункта Сорочьи Горы. Столкнулись легковой автомобиль Honda и микроавтобус. "Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП водитель Хонды погиб на месте происшествия", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили, что надзорным ведомством организована проверка по факту ДТП с участием рейсового автобуса на территории Рыбно-Слободского района республики. Выясняются обстоятельства случившегося, а также способствовавшие ему причины и условия.

"Кроме того, прокуратура проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.