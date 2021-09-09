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Петербургского полицейского и его брата обвинили в мошенничестве с квартирами умерших

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека задержаны в Петербурге по делу о мошенничестве с недвижимостью умерших, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

В числе задержанных - участковый полиции и его брат. Четверым фигурантам предъявлены обвинения в краже и мошенничестве (п. "а" ч.3 ст. 158, ч.4 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении. По данным источника "Интерфакса", двое задержанных заключены под стражу.

Как уточняет пресс-служба регионального главка МВД, фигурантом дела является старший участковый уполномоченный 26-го отдела полиции. Мужчина был задержан сотрудниками службы собственной безопасности главка.

По версии следствия, фигуранты создали в Петербурге преступную группу для хищения имущества умерших. Так, в 2018 году, располагая информацией о выморочной квартире на Гранитной улице, принадлежавшей умершему петербуржцу, не оставившему после себя наследников, они предоставили в госучреждения подложные документы, на основании которых завладели правом собственности. После этого соучастники продали жилище, выручив не менее 3,3 млн рублей, а также похитили имевшееся там имущество.

В правоохранительных органах полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. "В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на (...) на установление причастности членов организованной преступной группы к совершению около 50 мошенничеств в отношении имущества умерших граждан", - говорится в релизе.

При обысках по адресам, связанным с фигурантами, обнаружены вещи, которые могут быть похищены из выморочных квартир, в том числе ордена, медали, охотничье оружие и боеприпасы. Также силовики изъяли документы, представляющие интерес для следствия.

Устанавливаются вероятные сообщники задержанных.

В прокуратуре Петербурга в свою очередь сообщают, что ход и результаты расследования по этому делу поставлены на контроль ведомства.

Петербург СКР МВД

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