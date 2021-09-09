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В Воронеже завели дело после смерти пациента, якобы лежавшего без лечения

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины в Павловской районной больнице Воронежской области. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Бовт.

"В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела", - сказала Бовт.

Официальный представитель ведомства предпочел не раскрывать статью УК РФ, по которой квалифицировано преступление.

По данным местных СМИ, мужчина попал в Павловскую районную больницу после ДТП со сломанным позвоночником, а через две недели скончался. По словам дочери погибшего, 1 сентября ей сообщили, что ее отцу экстренно провели полосную операцию из-за перитонита, а в тот же день он скончался. При этом дочь погибшего рассказала, что на теле мужчины следов операции родственники не обнаружили.

Воронежская область

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