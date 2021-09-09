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Глава Рыбинска признал вину в ДТП с двумя пострадавшими

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мэр города Рыбинска Ярославской области Денис Добряков считает себя виновным в дорожной аварии, в результате которой пострадали два человека.

"Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю", - написал Добряков на своей странице в фейсбуке в четверг.

"Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону", - отметил мэр.

Он добавил, что пострадавших госпитализировали в сознании.

Утром в четверг Добряков попал в аварию на личном автомобиле. Инцидент произошел в Мышкинском районе Ярославской области. Установлено, что столкнулись две машины, пострадали два человека. Добряков был в салоне автомобиля один.

Рыбинск Ярославская область Денис Добряков ДТП

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