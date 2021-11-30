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Уголовное дело против попавшего в ДТП мэра Рыбинска прекращено

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Мышкинский районный суд Ярославской области прекратил уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Дениса Добрякова, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, дело прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшего.

9 сентября Добряков попал в аварию на личном автомобиле. Инцидент произошел в Мышкинском районе Ярославской области. Столкнулись две машины, пострадали два человека.

Добряков был в салоне автомобиля один, он признал вину. Позже против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ярославская область Рыбинск

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