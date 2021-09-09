Организатор финансовой пирамиды в Волжском получил 4 года за хищение 50 млн руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области вынес обвинительный приговор одному из учредителей коммандитного товарищества по делу о хищении у вкладчиков порядка 50 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 61-летний местный житель, будучи учредителем коммандитного товарищества с положительной репутацией, начал принимать вклады от своего имени в качестве индивидуального предпринимателя. Однако полученные от населения деньги мужчина тратил на собственные нужды, выплачивая на первоначальном этапе часть процентов по принципу финансовой пирамиды – за счет средств новых клиентов.

"В дальнейшем, после наступления сроков исполнения обязательств, денежные средства гражданам он не возвратил. Всего потерпевшими по уголовному делу признано 195 человек, которым в период времени с 30 августа 2011 года по 1 октября 2018 года причинен ущерб на сумму порядка 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд отправил его в колонию общего режима на четыре года.