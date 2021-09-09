В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле.

В начале переговоров Путин подчеркнул, что договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.

"Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ Союзного государства", - сказал он. Путин заметил, что эксперты двух стран работали на этом треке много лет.

Путин также сообщил, что договоренности по интеграционным программам, которые могут быть достигнуты в четверг, будут финализированы правительствами двух стран 10 сентября.

"Нам с вами нужно сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, дать возможность правительствам в самое ближайшее время, завтра, по-моему, в Минске финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях трудностей, которые переживает мировая экономика из-за пандемии коронавируса. "Это нас тоже побуждает ... активизировать наши усилия, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и... по максимуму использовать те преимущества, которые дает союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса", - добавил Путин.

Лукашенко во время переговоров заявил, что принятие всех союзных программ станет прорывом для Союзного государства.

"И вот сегодня получилось, что мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ. Это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне, рассмотрев их, если они принимают, то на ВГС, как мы договаривались с вами, когда мы определим время (может, в конце октября), примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", - подчеркнул Лукашенко.