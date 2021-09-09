Косачев призвал главу ПА ОБСЕ отреагировать на ситуацию в Донбассе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обратился к главе Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарете Седерфельт с просьбой отреагировать на ситуацию в зоне конфликта в Донбассе.

"Во избежание эскалации напряженности в зоне конфликта и дальнейших жертв среди мирных жителей полагаю, что данная угрожающая ситуация должна стать предметом немедленной реакции по линии ОБСЕ. Очень просил бы задействовать Ваши личные возможности как председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для обращения к властям Украины с призывом о прекращении боевых действий в зоне конфликта", - говорится в письме Косачева на имя Седерфельт.

По его мнению, складывающаяся ситуация "крайне тревожащая". Как отмечает Косачев, "по данным местных властей и СМИ, Вооруженные силы Украины в нарушение обязательств по Минским соглашениям резко активизировали свою боевую активность в районе Донецка и Луганска" в среду и четверг.