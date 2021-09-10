В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО по делу о контрабанде

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО "ЛПК Восток" и гражданина КНР по делу о контрабанде пиломатериалов, сообщает в пятницу Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

Фигуранты обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), генеральный директор также обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, с июня по июль 2020 года гендиректор ООО "ЛПК Восток" с гражданином КНР, по предварительному сговору незаконно вывезли в КНР пиломатериалы на сумму более 1,6 млн рублей.

"При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара внесли в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе", - говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемые пытались вывести с территории РФ в КНР лесоматериалы в объеме свыше 200 куб. м на сумму более 2,4 млн рублей, однако сотрудники таможенного поста Наушки пресекли эту попытку.

12 марта 2021 года во время обыска в помещении ООО "ЛПК Восток" генеральный директор, недовольный тем, что в его помещении проводится обыск, несколько раз ударил таможенника. Уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.