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Масляное пятно обнаружили на Енисее под Красноярском

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В районе деревни Худоногово под Красноярском на Енисее обнаружили разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю в пятницу.

По данным КГКУ "Спасатель", первый вызов поступил днем 9 сентября от рыбаков. К 15:30 на место прибыли спасатели. Они осмотрели берег вместе с районной администрацией. Информация о масляных пятнах не подтвердилась и источник загрязнения найден не был.

Во второй раз специалисты отправились по поручению ГУ МЧС по краю.

"Обнаружено масляное пятно площадью 25 кв. м. Группой краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 кв. м, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", -говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что работы по утилизации будут продолжаться. Источник загрязнения не установлен.

Красноярск Енисей

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