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Медведь задрал грибника в Кемеровской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области, человек погиб, сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что накануне мужчина пошел в лес за грибами. Поскольку домой он не вернулся, его сожительница обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем, предположительно медведем. Отмечается, что во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемеровская область

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