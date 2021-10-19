Еще 15 опасных бурых медведей отстрелят в Красноярском крае

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пятнадцать бурых медведей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, отстрелят в Ермаковском и Идринском районах Красноярского края, соответствующие приказы министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых опубликованы на официальном портале правовой информации краевого правительства.

"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза нанесения ущерба здоровью и жизни граждан", - говорится в сообщении.

Десять бурых медведей отстрелят до 30 ноября в Идринском районе. Еще пять - до 15 ноября в Ермаковском районе.

Как сообщалось, в этом году вблизи крупных населенных пунктов края жители периодически замечают медведей. В июне в Железногорске медведь вышел к дачам в поселке Первомайский. 24 июня в Лесосибирске охотники застрелили медведя, вышедшего к людям. В начале августа двух хищников сняли на видео очевидцы в Железногорске в районе КПП-4. Два медведя прошли на территорию изотопно-химического завода и пожарной части № 9 в поисках еды. Также в августе участковый полиции в Ачинском районе края обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе.

В октябре в селе Богучаны полицейский также обезвредил медведя, представлявшего опасность для жителей. Хищник несколько дней держал в страхе жителей села, пробирался в огороды и дворы частных домов, разорвал нескольких собак. Охотнадзором было принято решение о вынужденном отстреле медведя.

В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае произошло два смертельных случая нападения медведей на людей. В июне хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле напал на 42-летнего туриста из Москвы. Оба агрессивных медведя были застрелены недалеко от мест происшествия.