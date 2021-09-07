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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Кремле не сочли нужным менять УК в части наказания для педофилов

В Кремле не сочли нужным менять УК в части наказания для педофилов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают необходимым ужесточать или пересматривать законодательство в части наказания для педофилов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется", - заявил Песков журналистам во вторник.

"Свои функции выполняют правоохранительные органы", - добавил он.

Соответствующий вопрос был задан Пескову на фоне задержания в Кемеровской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц.

В понедельник, 6 сентября, две девочки пропали в Киселевске после того, как ушли в школу. Их родители обратились в правоохранительные органы в ночь на вторник. Тела погибших были найдены в заброшенном доме со следами насильственной смерти. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух девочек. Им оказался ранее судимый за сексуальное насилие житель города Мыски.

Дмитрий Песков

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