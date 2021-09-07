СКР проверит, как следили за ранее судимым подозреваемым в убийстве девочек в Кузбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы дадут оценку работы надзорных органов, которые должны были следить за подозреваемым в убийстве двух десятилетних школьниц в кузбасском Киселевске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР по региону во вторник.

Также следствие проверит семьи, в которых жили дети. Местные СМИ сообщают, что мать одной из убитых девочек узнала об ее исчезновении только после начала поисков, когда к ней пришли волонтеры. До этого женщина якобы распивала спиртное в соседней деревне.

Две девочки пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября, после того как ушли в школу. Их родители обратились в правоохранительные органы в ночь на вторник. Тела погибших были найдены в заброшенном доме со следами насильственной смерти.

В соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры магазина, на кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости.

В СКР подтвердили, что найдены тела убитых детей. Сообщалось о задержании подозреваемого, который признался в изнасиловании и убийстве девочек. Им оказался ранее судимый за сексуальное насилие житель города Мыски.