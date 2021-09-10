Под Калининградом бык насмерть забодал фермера и сбежал
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Фермер погиб в результате нападения быка в Калининградской области, животное поймать пока не удалось, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пастбище вблизи поселка Кошевое Гурьевского района обнаружено тело мужчины. На теле погибшего обнаружены рваные раны и другие повреждения. По предварительным данным, на мужчину напал бык, содержащийся в крестьянско-фермерском хозяйстве, говорится в пресс-релизе.
Личность погибшего установлена. Им оказался 62-летний фермер, он занимался разведением крупного рогатого скота.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение.
Животное отловить пока не удалось, в связи с чем СКР призывает граждан соблюдать осторожность.