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Под Калининградом бык насмерть забодал фермера и сбежал

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Фермер погиб в результате нападения быка в Калининградской области, животное поймать пока не удалось, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пастбище вблизи поселка Кошевое Гурьевского района обнаружено тело мужчины. На теле погибшего обнаружены рваные раны и другие повреждения. По предварительным данным, на мужчину напал бык, содержащийся в крестьянско-фермерском хозяйстве, говорится в пресс-релизе.

Личность погибшего установлена. Им оказался 62-летний фермер, он занимался разведением крупного рогатого скота.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение.

Животное отловить пока не удалось, в связи с чем СКР призывает граждан соблюдать осторожность.

Калининград

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