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Песков заявил, что о единой валюте РФ и Белоруссии речи пока не идет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Перспективы появления единой валюты РФ и Белоруссии пока не просматриваются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока об этом речи не идет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, напомнив, что накануне об этом после переговоров сказали президенты РФ и Белоруссии.

На уточняющий вопрос, каковы перспективы этого, Песков сказал: "Пока они не просматриваются".

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не исключил возможности возвращения к вопросу о единой валюте.

"Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав их, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся ", - сказал он.

Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко

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