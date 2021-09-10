ЦБ РФ сообщил, что обсуждает с Нацбанком Белоруссии гармонизацию ДКП

Российский регулятор в перспективе ждет от Минска перехода к таргетированию инфляции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Нацбанк Белоруссии обсуждают гармонизацию денежно-кредитных политик (ДКП) двух стран, исходят из того, что в перспективе Нацбанк республики перейдет к таргетированию инфляции, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Гармонизацию денежно-кредитных политик двух стран мы обсуждаем с Центральным банком Белоруссии, смотрим, по каким направлениям будут гармонизированы наши денежно-кредитные политики, и исходим из того, что в перспективе Центральный банк Белоруссии будет переходить к таргетированию инфляции", - заявила она, отметив, что сроки такой гармонизации будут зависеть от многих факторов.

"На наш взгляд, такая политика гармонизирует условия для бизнеса, даже без единой валюты. И в принципе такая гармонизация денежно-кредитных политик направлена на то, чтобы создавать более предсказуемые и понятные условия для развития торговых, экономических отношений, отношений предприятий, компаний наших стран", - пояснила глава Банка России.

При этом она добавила, что говорить о создании единой валюты пока преждевременно.

Как сообщалось ранее, по итогам заседания Совета министров Союзного государства Россия и Белоруссия достигли договоренности о синхронизации стратегического управления в части макроэкономической политики, а также гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.

"Достигнута договоренность до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики", - сказано в "Основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах.