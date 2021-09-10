Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ЦБ РФ сообщил, что обсуждает с Нацбанком Белоруссии гармонизацию ДКП

Российский регулятор в перспективе ждет от Минска перехода к таргетированию инфляции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России и Нацбанк Белоруссии обсуждают гармонизацию денежно-кредитных политик (ДКП) двух стран, исходят из того, что в перспективе Нацбанк республики перейдет к таргетированию инфляции, сказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Гармонизацию денежно-кредитных политик двух стран мы обсуждаем с Центральным банком Белоруссии, смотрим, по каким направлениям будут гармонизированы наши денежно-кредитные политики, и исходим из того, что в перспективе Центральный банк Белоруссии будет переходить к таргетированию инфляции", - заявила она, отметив, что сроки такой гармонизации будут зависеть от многих факторов.

"На наш взгляд, такая политика гармонизирует условия для бизнеса, даже без единой валюты. И в принципе такая гармонизация денежно-кредитных политик направлена на то, чтобы создавать более предсказуемые и понятные условия для развития торговых, экономических отношений, отношений предприятий, компаний наших стран", - пояснила глава Банка России.

При этом она добавила, что говорить о создании единой валюты пока преждевременно.

Как сообщалось ранее, по итогам заседания Совета министров Союзного государства Россия и Белоруссия достигли договоренности о синхронизации стратегического управления в части макроэкономической политики, а также гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования.

"Достигнута договоренность до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики", - сказано в "Основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Белоруссия

Новости по теме

Новости

Цена алюминия обновила 13-летний максимум

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

ЦБ допустил, что ключевая ставка в будущем может превысить 7%

Цена газа в Европе пробила планку в $700/тыс. куб. метров

ЦБ спрогнозировал, что инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2022 году

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

Строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено

ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк "Спутник"

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Рубль в пятницу утром подрастает к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании заседания ЦБ

Фондовые рынки Европы завершили торги в четверг без единой динамики

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');