РКН опроверг блокировку сайта "Областной газеты" в Свердловской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не вносил сайт "Областной газеты" (печатный орган властей Свердловской области) в реестр запрещенной информации для блокировки в РФ, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления ведомства по УрФО Александр Ермаков.

Он подчеркнул, что этот сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов.

"Настоятельно рекомендуем проверять распространяемую информацию на предмет ее достоверности. Это прямая обязанность журналиста в соответствии с положениями статьи 49 закона о СМИ", - заявил Ермаков.

Ранее главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин написал в своем фейсбуке, что сайт издания Oblgazeta.ru заблокирован РКН после внесения в реестр запрещенной в РФ информации из-за сатирического материала 2017 года "Как брать и давать взятки, чтобы за это не посадили" журнала "Красная бурда". По его словам, этот текст после пяти судебных процессов так и не был признан запрещенным в РФ.

Кроме того, газета, являющаяся государственным бюджетным учреждением, ранее была привлечена Роскомнадзором к административной ответственности "за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области", добавил он.

Через несколько часов Полянин сообщил, что после его сообщения сайт разблокирован.