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РКН опроверг блокировку сайта "Областной газеты" в Свердловской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не вносил сайт "Областной газеты" (печатный орган властей Свердловской области) в реестр запрещенной информации для блокировки в РФ, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления ведомства по УрФО Александр Ермаков.

Он подчеркнул, что этот сайт не содержится в выгрузке запрещенных ресурсов.

"Настоятельно рекомендуем проверять распространяемую информацию на предмет ее достоверности. Это прямая обязанность журналиста в соответствии с положениями статьи 49 закона о СМИ", - заявил Ермаков.

Ранее главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин написал в своем фейсбуке, что сайт издания Oblgazeta.ru заблокирован РКН после внесения в реестр запрещенной в РФ информации из-за сатирического материала 2017 года "Как брать и давать взятки, чтобы за это не посадили" журнала "Красная бурда". По его словам, этот текст после пяти судебных процессов так и не был признан запрещенным в РФ.

Кроме того, газета, являющаяся государственным бюджетным учреждением, ранее была привлечена Роскомнадзором к административной ответственности "за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области", добавил он.

Через несколько часов Полянин сообщил, что после его сообщения сайт разблокирован.

Роскомнадзор Свердловская область Областная газета

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